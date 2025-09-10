Зеленски разочаран: „Нема доволно силен одговор од глобалните актери на убиствата на украинските цивили“

0 SHARES Сподели Твитни

Нема доволно силен одговор од глобалните актери на убиствата на украински цивили, изјави вечерва претседателот на Украина Володимир Зеленски во врска со убиството на жителите на селото Јарова во регионот Донецк кои чекале во ред за пензии.„Ова е само еден удар од многуте што Русите им ги нанесуваат на Украинците, на нашиот народ, на нашата земја секој ден. Русите продолжуваат да убиваат и ужасно е што нема доволно силна реакција од глобалните актери. Токму ова го доживува рускиот претседател Владимир Путин како дозвола да се продолжи борбата ако нема силен притисок, ако нема доволно силен одговор“, рече Зеленски во вечерното видео обраќање, објави Укринформ.Според Зеленски, без нови санкции нема да има напредок во дипломатијата и во сите напори за ставање крај на војната.„Времето е исто така важно. Предолго време немаше зголемен притисок врз Русија што би ја погодил забележливо и без одлагање руската воена машинерија – токму оние индустрии и области што имаат влијание врз агресијата“, рече Зеленски.Руските сили фрлија водечка воздушна бомба врз селото Јарова, при што загинаа 24 цивили, а други 19 беа повредени.

