Зеленски: Реално е да се финализираат чекорите за достоинствен крај на војната

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денес изјави дека благодарение на активната дипломатија, сосема е реално во наредните денови да бидат финализирани чекорите за да се утврди како да се „заврши војната со достоинство“.

Според него, вечерва, по американско време, украинската делегација треба да пристигне во Соединетите Американски Држави, а дијалогот ќе продолжи врз основа на точките од Женева, пренесува Укринформ.

„Дипломатијата останува активна. Американската страна е конструктивна и сосема е реално во наредните денови да бидат финализирани чекорите за да се утврди како да се заврши војната со достоинство“, нагласи Зеленски во своето вечерно обраќање.