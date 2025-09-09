Зеленски: Русите убиваа луѓе кои чекаа пензија – 20 мртви

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, го осуди рускиот воздушен напад врз селото Јарова во Донецката област, во кој, според прелиминарните податоци, загинаа повеќе од 20 цивили. Нападот се случил за време на исплата на пензиите.„Брутално дивјачки руски воздушен напад со воздушна бомба врз руралната населба Јарова во регионот Донецк. Директно врз луѓе. Обични цивили. Во времето на исплата на пензии. Според прелиминарните информации, повеќе од 20 лица се убиени. Немам зборови… Мое сочувство до сите семејства и најблиски на жртвите“, рече Зеленски.„Светот не смее да молчи“Тој додаде дека ваквите руски напади не смеат да останат без одговор од светот. „Русите продолжуваат да уништуваат животи, избегнувајќи нови силни санкции и нови силни удари. Светот не смее да молчи. Светот не смее да остане непроменет. На Соединетите Американски Држави им е потребен одговор. На европскиот одговор му е потребен одговор. На одговорот на Г20 му е потребен одговор. Потребни се силни акции за да се принуди Русија да престане да носи смрт“, рече Зеленски.

