Зеленски: Русија распореди 170.000 војници во Донецк

Русија распореди околу 170.000 војници во источниот украински регион Донецк, каде што се обидуваат да го освојат градот Покровск во голем налет со цел да постигнат победа на бојното поле, изјави вчера украинскиот претседател Володимир Зеленски, како што објави АП њуз.

„Ситуацијата во Покровское е тешка“, рече Зеленски, отфрлајќи ги неодамнешните руски тврдења дека разурнатиот град е опколен по повеќе од една година борби. Тој призна дека некои руски единици се инфилтрирале во градот, но инсистираше дека украинските бранители ги елиминирале.

„Има Руси во Покровское“, рече Зеленски на прес-конференција во Киев. „Тие се уништуваат, постепено се уништуваат, бидејќи, па, треба да го зачуваме нашиот персонал“.

За време на претходните опсади во речиси четиригодишната војна, Украина се повлекла од некои позиции за да избегне губење на војници. Украинските сили очајно немаат доволно луѓе за да се борат против поголемата руска армија.

Рускиот претседател Владимир Путин неодамна тврдеше дека руските сили постигнуваат значителен напредок на бојното поле, иако нивниот напредок е бавен и скап во однос на човечката сила и оклопните возила.

„Ние возвраќаме со гаѓање цели во Русија“

Украина возвраќа на ударот со гаѓање цели во Русија за да ја наруши воената логистика и да ги натера руските цивили да ги почувствуваат последиците од војната.

Од почетокот на годината, Украина изврши повеќе од 160 успешни напади со долг дострел врз руски постројки за екстракција и преработка на нафта, изјави за новинарите шефот на Службата за безбедност на Украина, Васил Малјук.

Само во септември и октомври, Украина изврши 20 напади врз руски нафтени постројки, рече Малјук. Тој тврдеше дека нападите довеле до пад од 20% на нафтените производи на рускиот домашен пазар и привремено го запреле работењето на 37% од рускиот капацитет за рафинирање на нафта. Овие тврдења не можеа независно да се потврдат.

Overnight, a refinery in Yaroslavl, Russia, was also targeted in an attack. The extent of the damage is still being assessed. The road to the refinery is blocked by emergency services. pic.twitter.com/uUlfCQLRbv— NOELREPORTS (@NOELreports) October 31, 2025

„Јасно е дека не се потпираме на ловориките. Постојат многу свежи перспективи и нови пристапи во оваа работа“, рече Малџук. „Ова вклучува нова опрема, нови борбени единици и нови методи и средства за комуникација.“

Тој рече дека Украина уништила речиси половина од руските софистицирани системи за воздушна одбрана „Панцир“ оваа година. Тој, исто така, истакна дека украинските сили минатата година уништиле една од руските напредни хиперсонични ракети „Орешник“, погодувајќи ја на земја во воена база во Русија.

Зголемување на бројот на цивилни жртви

Во меѓувреме, руски беспилотни летала погодија станбени згради во североисточниот град Суми во текот на ноќта, при што беа повредени 11 лица, меѓу кои и четири деца, а исто така погодија и енергетска инфраструктура во јужниот регион Одеса, соопштија вчера властите.

Војната годинава беше посмртоносна за цивилите отколку во 2024 година, со зголемување на жртвите досега од 30%, изјави координаторот на ОН за хуманитарни прашања во Украина, Матијас Шмале.

Речиси секојдневните руски воздушни напади врз украинските капацитети за производство и дистрибуција на енергија се особено загрижувачки, бидејќи се предвидува дека зимата ќе биде многу постудена од минатата година, изјави Шмале на брифинг во Женева.

„Уништувањето на капацитетите за производство и дистрибуција на енергија на почетокот на зимата очигледно влијае врз цивилното население и претставува форма на терор“, рече тој.

Шмале додаде дека конфликтот „сè повеќе личи на долготрајна војна“ и дека „во моментов на терен не изгледа дека ќе заврши наскоро“.

