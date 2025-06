Зеленски: Руските возачи на камиони кои превезуваа дронови не знаеја што возат (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека руските возачи на камиони, кои транспортирале опрема што подоцна била употребена во голем напад со беспилотни летала врз руски воени авиони пред една недела, „го направиле тоа несвесно“.Во интервју за ABC News, Зеленски рече дека дроновите што се користеле во нападот биле скриени во „мобилни домови“ натоварени во камиони.Тој нагласи дека возачите воопшто не биле свесни дека мобилните куќи и другите контејнери што ги превезувале всушност биле опремени со беспилотни летала што ги нападнале руските аеродроми и предизвикале значителна штета на воената опрема, чија вредност се проценува на милијарди долари.„Тие не знаеја ништо“, рече Зеленски.

Исто така, Зеленски нагласи дека украинските разузнавачки служби користеле исклучиво домашно оружје во тој напад и не распоредиле опрема од арсеналот на своите сојузници.„Сакав да користиме само она што го произведуваме и тоа да биде јасно одвоено“, рече Зеленски.

The published video shows one of the SBU’s FPV drone trucks heading out on a mission to hunt down Russian strategic aviation during Operation “Spiderweb” pic.twitter.com/UCWv5yZrt1— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 4, 2025

Како што беше објавено на 1 јуни, Безбедносната служба на Украина спроведе голема специјална операција за уништување на руски бомбардери во руската заднина, која беше наречена „Пајажина“.Беспилотните летала на СБУ се обучени да летаат во авиони што бомбардираат украински градови секоја вечер.Според извори од украинската специјална служба, уништени се повеќе од 40 авиони, вклучувајќи ги А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.



