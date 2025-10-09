Зеленски: Руските залихи на бензин се намалија за една петтина поради нашите напади

Украинските напади на долг дострел врз руските енергетски објекти можеби го намалија снабдувањето со бензин на Русија за околу една петтина, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски, додека двете страни ги засилија нападите врз енергетската инфраструктура.

„Ројтерс“ процени во август дека украинските напади го намалија руското рафинирање на нафта за речиси една петтина во одредени денови.

„Тоа сè уште треба да се потврди, но веруваме дека тие изгубија до 20 проценти од снабдувањето со бензин – директно како резултат на нашите напади“, им рече Зеленски на новинарите.

Кремљ рече дека домашниот пазар на гориво на Русија е целосно снабден.

Зеленски рече дека украинските сили користеле домашни ракети „Нептун“ и „Фламинго“ во неодамнешните напади, дел од напорите на Украина да ја прошири својата домашна вооружена индустрија.

Украинскиот претседател, исто така, рече дека руските сили извршиле 1.550 напади врз енергетски цели во Чернигов, Суми и Полтава во септември, но погодиле само 160 цели.