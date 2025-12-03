Зеленски: Се плашам дека САД ќе го загубат интересот

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, призна дека се плаши дека САД ќе го изгубат интересот за организирање мировен договор меѓу Украина и Русија, објави Sky News.

На заедничката прес-конференција со ирскиот премиер Мајкл Мартин во Даблин, Зеленски рече дека е оптимист во врска со напорите на САД за наоѓање решение за конфликтот.

„Во моите зборови имаше малку оптимизам поради брзината на преговорите и интересот од американската страна. Ова покажа дека Америка сега не се повлекува од никаков дипломатски дијалог, и тоа е добро“, рече тој.

Сепак, кога го прашаа дали е загрижен дека САД ќе го изгубат интересот за преговарачкиот процес, Зеленски призна дека се плаши од таа можност. „Да, се плашам. Ако некој од нашите сојузници се замори…“, рече тој, додавајќи дека целта на Русија е „да го повлече интересот на Америка од оваа ситуација“.

Зеленски, исто така, рече дека очекува повратни информации од американските преговарачи откако специјалните пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер се сретнаа со рускиот лидер Владимир Путин во Москва. Украинскиот претседател рече дека е подготвен повторно да се сретне со претседателот Доналд Трамп, но дека средбата зависи од успехот на разговорите во Москва.

Се очекуваше Виткоф да му ја претстави на Путин ажурираната верзија на планот од 28 точки за прекин на конфликтот, кој вклучува и предлози од европските лидери. Оригиналниот план, заеднички изготвен од Виткоф и рускиот претставник Кирил Дмитриев, предизвика жестоки критики поради неговата очигледна про-Кремљ пристрасност и се сметаше за награда за рускиот претседател за започнување на инвазија на Украина во 2022 година.

Украина цврсто ги отфрли сите барања за отстапување територија на Русија, инсистирајќи дека секој договор мора да го зачува својот суверенитет и долгорочна безбедност. Постои загриженост кај некои украински претставници за силата на безбедносните гаранции што би можеле да се понудат како дел од мировниот договор. Украина и европските земји се залагаат за гаранција слична на Член 5 на НАТО, но таквата мерка би барала целосна поддршка од Соединетите Американски Држави, кои сè уште не посочиле дали се подготвени да понудат тоа ниво на поддршка.

Русија, од друга страна, тврди дека таквите гаранции не се потребни, а претседателот Путин изјави дека нема намера да ги продолжи непријателствата. Пред состанокот со американските претставници, Путин предупреди дека Русија е подготвена да се бори ако другите европски земји војуваат со Москва.

„Доколку Европа одеднаш сака да води војна со нас и ја започне, ние сме подготвени веднаш. Нема сомнение за тоа“, рече Путин.

Осврнувајќи се на предлогот за завршување на конфликтот, Путин ги обвини европските лидери дека се обидуваат да го поткопаат мировниот процес со поставување барања за кои знаат дека Русија ќе ги смета за „апсолутно неприфатливи“, велејќи дека тоа е дел од обидот да се прикаже Кремљ како блокирач на напорите на САД за завршување на војната