Зеленски: Ситуацијата во нуклеарната централа Запорожје е критична

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денес предупреди дека ситуацијата е критична поради прекинот на снабдувањето со електрична енергија на нуклеарната централа Запорожје.

„Седми ден во североисточен Запорожје има вонредна состојба, критична ситуација. Поради руското гранатирање, електраната е исклучена од електричната мрежа. Се снабдува со електрична енергија од дизел генератор. Ова е извонредно. Генераторите и електраната не беа дизајнирани за ова и никогаш не работеле во овој режим толку долго. И веќе имаме информации дека еден од генераторите откажал“, рече Зеленски во видео обраќање до нацијата, пренесува Укринформ.

Според него, руските сили ја гранатираат областа околу североисточен Запорожје за да спречат поправки на електричните водови.