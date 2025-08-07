Зеленски: Со европските партнери се разгледуваат чекорите кон постигнување мир преку три приоритети

Украинскиот претседател Володимир Зеленски објави дека денес планира контакти со Германија, Франција и Италија за да разговараат за напредокот кон мирот.

Во објава на Фејсбук, Зеленски прецизираше дека станува збор за телефонски разговори и контакти со меѓународни партнери заради вистински напредок кон постигнување мир во војната со Русија, и како рамка предложи три приоритети, прекин на огнот, самит на лидери и долгорочна безбедност, пренесува Укринформ.

Како што истакна, планирани се неколку разговори, вклучувајќи и разговор со германскиот канцелар Фридрих Мерц, пренесува Укринформ