Зеленски тврди: Во текот на целата војна немавме толку ракети колку што беа испукани за три дена во Иран

Зеленски претходно изјави дека Украина е подготвена да сподели дронови-пресретнувачи со партнерите на Блискиот Исток во замена за ракети „Патриот“.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес изјави дека во првите три дена од конфликтот на Блискиот Исток, повеќе од 800 ракети „Патриот“ биле употребени за спротивставување на иранските напади, истакнувајќи дека Украина никогаш немала толку многу ракети за одбивање на нападите за време на целата руско-украинска војна.

– Разговараме со сите лидери на Блискиот Исток – Катар, Емиратите, Бахреин, Јордан, денес ќе разговарам со некој друг. И сите консултации велат дека на луѓето им е потребна воздушна одбрана, односно наше знаење и експертиза. Бидејќи, на пример, на Блискиот Исток, земјите генерално користеле околу 800+ ракети PAC-3 за овие напади. Украина никогаш немала толку многу ракети за одбивање на напади за сето ова време – рече Зеленски, пренесува Укринформ.

Тој додаде дека системите „Патриот“ нема да бидат доволни за да ги одбијат сите ирански беспилотни летала „Шахед“ и потсети дека им понудил на партнерите да им обезбеди одреден број беспилотни летала-пресретнувачи во замена за ракети.

– Вчера имав консултации со сите – од Врховниот командант, началникот на Генералштабот, министерот за одбрана, нашата армија, раководството, разузнавачките служби итн. Прецизно утврдивме колку (дронови-пресретнувачи) ни се потребни и колку дополнително можеме да произведеме за кратко време доколку имаме таков договор со нашите партнери – рече украинскиот лидер, додавајќи дека Украина ќе обезбеди експертиза во заштитата на цивилните објекти, како и нафтената инфраструктура.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха нагласи дека „моментално постои ерозија на безбедноста во регионот на Блискиот Исток“, што, како што рече, е тесно поврзано со безбедноста на Украина, „бидејќи Иран претставува глобална терористичка закана, создава нуклеарни ризици, а исто така и испорачува оружје на Русија“.

Сибиха потсети дека Украина реагираше преку политички и дипломатски средства и го осуди агресивниот чин на Иран против земјите од регионот.

„Денес, нашата борбена експертиза, борбено искуство и технологија се едни од најголемите предности и на нашата воена и на украинската геополитичка позиционираност. Добивме барања од нашите партнери за соодветна интеракција“, рече шефот на украинската дипломатија за време на брифингот.

Според него, во тек се дискусии за конкретни временски рамки и конкретни практични чекори за деескалација и намалување на безбедносните предизвици во регионот.

