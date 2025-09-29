Зеленски тврди дека Русија користи танкери за лансирање дронови, повика на затворање на Балтичкото Море за нив

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, повикувајќи се на разузнавачки информации, изјави дека руските сили користат танкери за лансирање и контрола на беспилотни летала во европските земји.Зеленски рече дека затоа „е особено важно што санкциите болно ја погодија трговијата со енергија на Русија и целата инфраструктура на руската флота танкери“.„Понатаму, разузнавачките информации сега покажуваат дека Русите користат танкери за лансирање и управување со дронови против европските земји. Ова е уште еден доказ зошто Балтичкото Море и другите мориња мора да бидат затворени за руските танкери, барем за флотата во сенка“, рече украинскиот претседател.Зеленски, исто така, нагласи дека Украина смета на „силни потези од страна на Соединетите Американски Држави“.„Разговаравме со претседателот Доналд Трамп за тоа што навистина би можело да ја натера Русија да го промени својот став и да ја запре војната. Светот има алатки што можат да дејствуваат на вистински мировен начин“, додаде тој.Пред две недели, на 10 септември, речиси дваесетина руски беспилотни летала влегоа во полскиот воздушен простор, во првиот голем упад на територијата на земјата. Некои беспилотни летала навлегоа до длабочина од 300 километри од источната граница.Осум дена подоцна, Украина и Полска се согласија да формираат заедничка работна група за беспилотни летала, составена од припадници на украинските и полските вооружени сили.Оваа недела, неколку аеродроми во Данска, како и аеродромот во Осло, беа затворени откако на небото се појавија дронови. На 27 септември, аеродромот Шипхол, главниот аеродром во Холандија, затвори една писта откако таму беше забележан дрон.На 26 септември, аеродромот во Вилнус двапати ги прекина операциите поради сомнителна закана од беспилотни летала.Русија негираше дека ги организирала овие инциденти.

