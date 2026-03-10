Зеленски тврди дека 11 земји контактирале со Украинците за да купат системи против дронови

0 SHARES Сподели Твитни

Според претседателот Володимир Зеленски, Украина добила 11 барања од соседите на Иран, европските земји и САД за воена поддршка во борбата против иранските беспилотни летала „Шахед“ и слични закани.

Претседателот Володимир Зеленски објави дека Украина добила 11 официјални барања за безбедносна поддршка во одбраната од иранските беспилотни летала „Шахед“ и други слични закани што ги засегаат земјите во Европа, регионот на Блискиот Исток и Соединетите Американски Држави (САД).

Како што наведе тој, овие земји се особено заинтересирани за искуството на украинската армија во употребата на опрема за пресретнување, системи за електронско војување и во организирањето на обука и соодветна обука за нивните воени структури.

„Украина е подготвена позитивно да одговори на барањата на оние кои ни помагаат да ги заштитиме животите на Украинците и независноста на Украина. Ние веќе одговоривме на некои од овие барања со конкретни одлуки и конкретна поддршка“, рече Зеленски.

Тој додаде дека Советот за национална безбедност и одбрана на Украина, заедно со Генералштабот и вооружените сили на Украина, ќе утврдат на кои барања земјата може позитивно да одговори „за да не ја намалиме сопствената способност да се одбраниме“.

Според него, приоритетот на Украина останува јасен: иранскиот режим не смее да добие никаква предност во однос на бранителите на животот, а заедничката цел е да се постигне опиплива стабилизација и во регионот и на глобалните пазари.

Во овој контекст, Зеленски потсети дека Украина долго време им предлага на своите партнери да ги зајакнат заедничките одбранбени капацитети.

Тој објасни дека соработката не се однесува само на заштита од беспилотни летала и ракети, туку и на уништување на „соодветните производствени капацитети на агресорските режими“ во кои се произведува оружјето што се користи во сегашните напади.

