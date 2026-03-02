0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денес изјави дека за неколку дена Украина ќе биде технички подготвена за отворање на сите шест преговарачки кластери, а до 2027 година за пристапување кон Европската унија, но дека некои членки на ЕУ сè уште го блокираат отворањето на преговарачките кластери.

„Буквално за неколку дена, Украина ќе биде технички подготвена да ги отвори сите шест кластери. Ние сме подготвени, но не се подготвени сите лидери на Европската унија. Знаете зошто и кој блокира. Не се сите подготвени да ѝ дадат на Украина оваа можност“, изјави Зеленски пред новинарите, пренесува Укринформ.

Тој истакна дека Украина постојано најавува дека ќе биде технички подготвена да стане членка на ЕУ до 2027 година.

„Секако, тоа не зависи од Украина. Украина веќе ќе го направи својот дел“, рече Зеленски.

Тој ја нагласи потребата од утврдување на фиксен датум за пристапување на Украина во ЕУ во мировниот план, кој моментално содржи 20 точки.

„Јасно знаеме дека (рускиот претседател Владимир) Путин, што и да им вети на Америка или Европа денес, дека нема да ја блокира Украина во ЕУ, лаже. Ќе блокира преку Унгарија или некој друг“, рече претседателот на Украина, објаснувајќи ја потребата од фиксен датум во мировниот договор.

Преговорите за пристапување на нови земји-членки на ЕУ се поделени на 35 поглавја, од кои 33 се комбинирани во шест тематски групи, кои се отвораат постепено.

За секое поглавје, Европската комисија прво спроведува официјална проценка на усогласеноста на законодавството со правните норми на ЕУ.

Унгарија, користејќи го принципот на едногласно донесување одлуки во врска со проширувањето на ЕУ, го блокира процесот на отворање преговори за членство на Украина во ЕУ, според агенцијата.

The post Зеленски: Украина е подготвена да ги отвори сите преговарачки кластери со ЕУ за неколку дена appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: