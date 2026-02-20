Зеленски: Украина нема да се откаже од Донбас – мирот е приоритет, но не по цена на територијата

Украинскиот претседател Володимир Зеленски порача дека завршувањето на војната останува клучен приоритет за Киев, но не по цена на територијалниот интегритет или демократскиот легитимитет. Во опширно интервју за британскиот водител Пирс Морган, тој ги изложи „црвените линии“ на Украина во мировните преговори, нагласувајќи дека непредвидливоста на Русија претставува долгорочна закана и дека се потребни безбедносни гаранции кои ќе траат со децении.

Зеленски ги отфрли историските оправдувања за руската агресија, оценувајќи дека таквите наративи само го одолговлекуваат конфликтот и ја одвлекуваат вниманието од итната потреба за прекин на борбите. Тој истакна дека фокусот мора да биде насочен кон дипломатија и стабилен мир, а не кон идеолошки расправи.

Осврнувајќи се на можноста за избори за време на војна, Зеленски нагласи дека одлуките мора да ги носи украинскиот народ и институциите, а не странски фактори. Иако во моментов парламентот и јавноста се против одржување избори во услови на активни непријателства, тој не ја исклучи можноста за консултации доколку евентуално примирје создаде услови за демократски процес.

Претседателот призна дека Украина во овој момент нема доволно воена сила самостојно да ги протера руските трупи од сите окупирани територии, но нагласи дека Киев нема намера да се откаже од Донбас, посочувајќи дека станува збор за прашање на национални вредности и жртвите што ги поднел украинскиот народ. Според него, стратегијата за враќање на окупираните региони ќе се темели на комбинација од воен притисок и дипломатски преговори.

Говорејќи за евроатлантските аспирации, Зеленски изјави дека Украина ги исполнува критериумите за членство во НАТО, но конечната одлука е во рацете на земјите-членки. Тој потенцираше дека Киев мора директно да биде вклучен во сите разговори за својата безбедносна иднина. Осврнувајќи се на трилатералните разговори во Женева меѓу Украина, САД и Русија, Зеленски оцени дека има напредок во воените прашања, додека политичките разлики остануваат значајни, а следната рунда разговори се очекува да се одржи во Швајцарија.