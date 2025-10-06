Зеленски: Украина редовно ќе користи свои балистички ракети во иднина

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес изјави дека Украина успешно ги распоредила ракетите „Нептун“ и дека ќе дојде време кога редовно ќе ги користи своите балистички ракети.

Зборувајќи на Меѓународниот форум за одбранбена индустрија, Зеленски рече дека еден од приоритетите е да се максимизира производството на пресретнувачки беспилотни летала за соборување на беспилотните летала „Шахед“, објави украинскиот УНИАН.