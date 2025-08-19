Украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе остане во Вашингтон за понатамошни разговори, иако средбата меѓу Доналд Трамп и европските лидери заврши, објави NBC News.Портпаролот на украинскиот лидер изјави за NBC: „Средбата заврши, но европските лидери и украинскиот претседател Володимир Зеленски моментално престојуваат во Вашингтон за да ги продолжат разговорите, потенцијално во различен формат“.Ова доаѓа откако беше објавено дека Трамп ги прекинал разговорите за да го повика Владимир Путин, објави Телеграф.Од друга страна, оваа средба меѓу Трамп и Зеленски беше порелаксирана во споредба со претходниот пат, каде што имаше жестоки судири.Во меѓувреме, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, сподели порака по состанокот во Вашингтон.Таа објави слика од лидерите заедно со Доналд Трамп во Белата куќа со пораката: „Ние сме тука, како сојузници и пријатели, за мир во Украина и во Европа“.We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025