Земјите од Западен Балкан ја поддржаа одлуката на ЕУ да ја прогласи Иранската револуционерна гарда за терористичка организација

Високата претставничка на Европската Унија за надворешна политика, Каја Калас, објави дека земјите од Западен Балкан се согласуваат со одлуката на ЕУ да ја прогласи Иранската револуционерна гарда (ИРГК) за терористичка организација.

Калас нагласи дека Европската Унија ја донела оваа одлука на 26 февруари 2026 година, а дека Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија се приклучиле кон одлуката.

„Србија не беше вклучена во списокот на земји што се приклучија на овој став на ЕУ, објавен на 12 март, но подоцна беше додадена на него“, пишува EWB .

Одлуката на ЕУ имплицира дека Иранскиот корпус на револуционерна гарда (ИРГЦ) исто така ќе биде предмет на рестриктивни мерки според режимот на санкции на ЕУ за борба против тероризмот.

Ова вклучува замрзнување на нејзините средства и други финансиски средства или економски ресурси во земјите-членки на ЕУ и забрана на операторите од ЕУ да ги ставаат на располагање средствата и економските ресурси на групата.

Исланд, Лихтенштајн, Молдавија и Украина, исто така, се придружија на одлуката на Советот на Европската Унија.

Советот на ЕУ претходно одлучи да воведе рестриктивни мерки за дополнителни 16 лица и три субјекти одговорни за сериозни кршења на човековите права во Иран.

Советот ги санкционира заменик-министерот за внатрешни работи на Иран задолжен за безбедност и спроведување на законот и разни команданти на локалните ограноци на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) кои се директно вклучени во задушувањето на протестите.

Покрај тоа, Советот ги наведува и Корпусот на Мохамед Расулулах, кој е одговорен за координирање на силите на ИРГК и Басиџ во Техеран, и Корпусот на исламската револуционерна гарда „Имам Реза“, кој е локален огранок на ИРГК во покраината Хорасан Разави.