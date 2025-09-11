Земјотресот во Авганистан остави сирачиња 600 деца

0 SHARES Сподели Твитни

– Силниот земјотрес што го погоди источен Авганистан кон крајот на минатиот месец остави стотици деца сирачиња.Властите во покраината Кунар, најтешко погодена во потресот, објавија дека над 600 деца сега се сирачиња како резултат на земјотресот со магнитуда од 6 степени, кој ги одзеде животите на над 2.200 лица, објави авганистанското радио Хуријат.Според покраинскиот Оддел за загинати и лица со попреченост, приближно 200 семејства останале без старатели поради земјотресот, оставајќи околу 600 деца соочени со неизвесна иднина.Источен Авганистан беше погоден од земјотрес на 31 август, во којшто загинаа повеќе од 2.200 луѓе, а околу 4.000 беа повредени, а покраината Кунар беше разорена.

