Земјотресот сруши џамии во текот на молитвата: Страшни сцени од Мјанмар, се стравува дека меѓу жртвите има и деца (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Џамии во Мјанмар се уништени од земјотресот.Најмалку три лица загинаа при делумно уривање на џамија во Мјанмар за време на утринскиот катастрофален земјотрес.Скај њуз пренесува дека еден од очевидците изјавил за Ројтерс.„Се молевме кога почна да се тресе… Тројца загинаа на самото место“, рекол маж од Таунгу во регионот Баго.

At least 20 people have died after the Shwe Phone Shein Mosque in Mandalay collapsed during prayer time today due to an earthquake, according to some rescue workers assisting at the scene.#Myanmar #earthquake pic.twitter.com/nu7QKMXDDr— Arakan Bay News (@ArakanBaynews) March 28, 2025

На социјалните мрежи се појави и видео од џамија во Мандалај, која исто така беше уништена во земјотресот.

A mosque in Mandalay, Myanmar, collapsed and many injured after a 7.7-magnitude earthquake Inalillahi wa inalillahi Video mesjid di Mandalay, Myanmar saat setelah terjadi gempa pic.twitter.com/zFmwmS4WWu— sepp (@aseprivva) March 28, 2025

Локалните медиуми јавија дека таму загинале околу 20 луѓе, а се стравува дека меѓу загинатите има и деца.



Пронајдете не на следниве мрежи: