Зимска рутина за правилна нега на лицето

0 SHARES Сподели Твитни

Зимската нега, како и спречувањето на сувост и лупење на кожата, е топ тема во козметичките кругови. Борбата против зимската, сува кожа оди подалеку од примената на погуста хидратантна крема. И за да го избегнете споменатото сценарио, применете ги следните стратегии.

За жал, ова едноставно задоволство ја загрозува хидратацијата, отстранувајќи ги природните масла и ја оштетува заштитната бариера на кожата. Но, за жал, листата на негативни последици од овој чин не застанува тука! Топол туш активно ги проширува крвните садови и предизвикува црвенило. А за хидратација и смирување на кожата, заменете ги топлите тушови со умерено топли, најмногу 10 минути.

Инвестирајте во хидратантен крем

Во споредба со топлите месеци, кожата губи повеќе од 25 проценти од својата влажност во текот на зимата. Од вештачки загреани домови до суровите зимски ветрови, недостатокот на влага видно влијае на кожата. Затоа би било добро да се инвестира во овлажнител. Овој производ дисперзира водена пареа назад во воздухот, снабдувајќи ја кожата со влага и намалувајќи ја појавата на фини линии и брчки.

Потпрете се на ноќните маски

Хидратантните, ноќни маски се уште еден одличен начин да и дадете на вашата кожа интензивна хидратација и да ја направите мека за време на спиењето. Тие треба да бидат последниот чекор во вашата вечерна рутина за нега. Нанесете ги рамномерно и исплакнете наутро за да откриете влажна и еластична кожа.

Вежбајте терапија со LED светло

Сигурни сме дека досега наидовте на објава на Инстаграм (најверојатно од Кортни Кардашијан) со LED маска за лице во стил на зомби апокалипса. ЛЕД светлосната терапија е иновативна технологија која промовира заздравување, го ублажува воспалението и активно ги третира акните. Во текот на зимата оваа маска може да се користи и за корекција на хиперпигментацијата.

Префрлете се на балзам за чистење на кожата

Еден од најдобрите начини да ја подобрите рутината за нега на кожата во текот на зимата е да се префрлите на балзам за чистење. Мелемите за чистење користат коктел од масла и емолиенти за отстранување на шминка, нечистотија и заштитен фактор.

Пронајдете не на следниве мрежи: