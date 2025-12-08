Зимска формула за сјаен тен: Дури и во сред зима, вашето лице нема да изгледа уморно бидејќи ефектот е толку добар!

0 SHARES Сподели Твитни

Зимата не мора да значи досадна, безживотна кожа. Со куркума и вистинските состојки, можете да го одржите тој сјај во текот на целата сезона. Без разлика дали се борите со сувост, иритација или само со недостаток на сјај, овие едноставни мешавини се ефикасни и веројатно веќе ги имате сите во вашата кујна.

Ако има една состојка што го издржала тестот на времето во ритуалите за убавина, тоа е пастата од куркума. Куркумата отсекогаш била тој златен зачин што ветува почиста, посветла кожа. А во зима, станува уште поскапоцена. Студените ветрови, греењето во затворен простор, сувиот воздух, сето тоа ја лишува кожата од влага, оставајќи ја да изгледа досадна и уморна.

Куркума и мед

Медот е во основа природен гел за лекување. Ја хидрира, обновува и смирува кожата, токму она што ви треба кога зимата ја остава црвена, чешачка или испукана.

Зошто делува:

-Медот ја привлекува влагата и ја заклучува-Неговите антибактериски својства помагаат во спречување на зимски акни.-Куркумата го намалува воспалението и го зголемува сјајот

Како да се користи:

Измешајте куркума во лажичка суров мед додека не добиете густа, златна паста. Нанесете ја како маска и исплакнете по 15 минути.

Бонус совет:

Ако имате испукани усни (а кој нема во зима), нанесете малку од оваа смеса на усните и оставете ја 5 минути. Тоа е магија. Погледнете повеќе начини на кои можете да го користите медот во негата на кожата, според Sensa.

