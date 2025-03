0 SHARES Сподели Твитни

Зинедин Зидан изјави дека е подготвен повторно да се вклучи во фудбалот, сметајќи дека одморот бил доволно долг. Овој 51-годишен фудбалски икона веќе три години е надвор од тренерските води, откако се раздели со Реал Мадрид. Иако неговото име често се споменуваше за многу тренерски позиции, францускиот стратег досега не прифати ниедна од понудите. Сега повторно се разгледува можноста за негово враќање на клупата на Реал Мадрид, каде што би можел да започне трет мандат. Реал се обидува да најде замена за Карло Анчелоти и во случај на неуспех во преговорите со Чаби Алонсо, Зидан повторно би можел да биде нивниот избор.

The post Зинедин Зидан повторно се враќа во Реал Мадрид appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: