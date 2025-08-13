Златен ретривер мисли дека е крава: Видеото го запали интернетот, луѓето не можеа да поверуваат што гледаат (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Некои кучиња лаат, други завиваат, но златниот ретривер по име Сандеј прави нешто сосема друго – тој преде. И не на кој било начин, туку гласно и убедливо, додека носи преслатка шапка од крава на главата.

Во видеото што го освои интернетот, ова неодоливо куче испушта длабок и развлечен звук што неверојатно личи на крава, а клипот е невозможно да се погледне само еднаш.

Клипот предизвика лавина од ентузијастички коментари. Корисниците на интернет го нарекоа неговиот настап величествен, а Сандеј стана вистинска ѕвезда.

Коментарите постојано доаѓаа:

Најслатката златна крава што некогаш сум ја видел – напиша едно лице.

Во овој момент, не сум сигурен дали тоа е златен ретривер или мека крава – додаде друго.

Иако се познати по своите големи, забавни личности, златните ретривери се многу повеќе од само слатки шегаџии. Тие се една од најпаметните и најразновидните раси на кучиња. Првично одгледувани во Шкотска како ловџиски кучиња, тие биле дресирани да вадат птици од вода. Затоа имаат таканаречен „мек загриз“, што значи дека можат да носат предмети, како што се патки или плишани животни, во устата без да ги оштетат.

Тие се исклучително лесни за дресирање и желни да им угодат, поради што често се користат како кучиња за помош, животни за терапија и во операции за пребарување и спасување. Тие сакаат друштво, брзо учат команди и искрено се обидуваат да ги направат своите луѓе среќни. Тие се познати и по тоа што добро се сложуваат со деца, други домашни миленици, па дури и со странци.

