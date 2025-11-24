Златен џебен часовник што му припаѓал на проколнат патник од Титаник е продаден за речиси 2 милиони фунти (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Златен џебен часовник што му припаѓал на човек кој загинал на „Титаник“ кога бродот потонал, е продаден за рекордна сума.

Часовникот, кој му припаѓал на 67-годишната Исидор Штраус, бил продаден на аукција за 1,78 милиони фунти, што е највисоката сума платена досега за предмети поврзани со Титаник. Џебен часовник од 18-каратно злато „Жил Јургенсен“ му бил даден на Штраус за неговиот 43-ти роденден во 1888 година.

Претходниот рекорд за предмет поврзан со Титаник беше поставен минатата година, кога втор златен џебен часовник, даден на капетанот на бродот кој спаси повеќе од 700 патници од Титаник, беше продаден за 1,56 милиони фунти.

Штраус е роден во еврејско семејство во Баварија во 1845 година, а семејството се преселило во Соединетите Држави во 1854 година. Таму тој стекнал слава како партнер во познатата продавница „Мејсис“ во Њујорк. Штраус и неговата сопруга, Ида, биле меѓу повеќе од 1.500 патници кои ги загубиле животите кога „Титаник“ потонал во 1912 година, и меѓу релативно малкуте патници од прва класа кои загинале во трагедијата.

Кога бродот почнал да тоне, двајцата наводно се упатиле кон чамците за спасување, каде што им биле понудени места поради нивната возраст, но Штраус одбил да седне пред другите мажи. Ида одбила да го остави и последен пат биле видени живи како седат на лежалки, соочувајќи се со својата судбина еден до друг.

Двојката беше прикажана во епскиот филм на Џејмс Камерон од 1997 година „Титаник“, каде што беа прикажани како лежат прегрнати во кабина додека водата се слеваше. Часовникот Штраус подоцна беше пронајден од остатоците и вратен на семејството Штраус.

Часовникот беше еден од неколкуте предмети поврзани со Титаник продадени на аукцијата на „Хенри Олдриџ и синови“ во Девизес, Вилтшир, минатиот викенд. Други предмети вклучуваа:

Писмо напишано од Ида Штраус на хартии од „Титаник“ продадено за 100.000 фунти

Список на патници на „Титаник“, купен за 104.000 фунти

Златен медал доделен на екипажот на RMS Carpathia од спасените патници, продаден за 86.000 фунти

Вкупната вредност на предметите поврзани со Титаник на аукција достигна 3 милиони фунти.

Аукционерот Ендру Олдриџ изјави:„Оваа рекордна цена го покажува трајниот интерес за приказната за Титаник. Секој маж, жена и дете, патник или член на екипажот, имал приказна, а таа сè уште се раскажува денес, 113 години подоцна, преку предмети од бродот.“

Штраусови беа врвната љубовна приказна – Ида одби да го напушти својот сопруг со кого беше во брак 41 година додека Титаник тонеше, а оваа рекордна цена е доказ за почитта што ја имаат.“

