0 SHARES Сподели Твитни

Златните глобуси воведуваат нова категорија за да наградат нешто друго освен достигнувања во филмот и телевизијата.

Во среда, Златните глобуси објавија дека категоријата подкаст на годината ќе биде додадена на списокот на награди, дебитирајќи следната година кога церемонијата ќе се емитува на 11 јануари 2026 година, според соопштението за медиумите.

Категоријата ќе препознае „исклучителен и разновиден талент во подкастингот“, се вели во соопштението, истакнувајќи дека годишната церемонија на доделување награди е посветена на обезбедување платформа за „широк спектар на забава, а воедно ги одразува денешната публика и однесувањето на потрошувачите низ целиот свет“.

„Како што светот на забавата продолжува да се развива, возбудени сме што препознаваме нови форми на раскажување приказни“, изјави претседателката на Златните глобуси, Хелен Хоен.

Хен додаде дека „со славење на достигнувањата на аудио и визуелното подкастирање, сакаме да ги почитуваме нашите традиционални категории, а воедно да направиме простор за да се слушнат нови гласови и формати“.

Според најавата, само „топ 25 подкасти“ ќе се квалификуваат за наградата, а категоријата ќе вклучува вкупно шест номинирани.

Претставник на Златните глобуси потврди за CNN дека подкастите од наративни, видео, интервјуа и вести ќе бидат подобни за номинација.

Златните глобуси ќе објават дополнителни критериуми во наредните недели.

Комичарката Ники Глејзер ќе ја води гламурозната церемонија на доделување награди во 2026 година, нејзин втор пат како водител на шоуто откако го имаше своето деби претходно оваа година.

The post Златните глобуси создаваат нова категорија за подкасти. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: