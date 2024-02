ЗЛАТНИ ПАТИКИ НА ДОНАЛД ТРАМП: Поранешниот американски претседател лансираше линија на патики, а цената … (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот американски претседател Доналд Трамп лансираше сопствена линија на патики на Трамп на Sneaker Con, конвенција за ентузијасти за патики во Филаделфија.

Неговиот изглед беше проследен со гласни свирења и овации откако откри пар златни чевли кои се продаваат на интернет за 399 долари.

Трамп се појави на конвенцијата еден ден откако судот во Њујорк одлучи дека мора да плати казна од 355 милиони долари за лажење за вредноста на својот имот.

Се очекува Трамп да биде републикански кандидат на претседателските избори во САД во ноември.

Donald Trump has unveiled a gaudy new sneaker line, including a $399 pair of limited edition gold high tops. The court-penalty plagued former president could definitely use the money. https://t.co/oEKJq4llEf— Intelligencer (@intelligencer) February 18, 2024

