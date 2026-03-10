Златото се тргува по околу 143 евра за грам

Цената на златото денес на меѓународните пазари се движи околу 143 евра за грам за 24-каратно злато, според последните податоци од европските пазари на благородни метали. Една унца (31,1 грам) се продава по 4. 445 евра

Златото и натаму се смета за едно од најсигурните средства за заштита на капиталот, особено во периоди на економска неизвесност и геополитички тензии. Во последните денови цената бележи умерени осцилации на светските берзи, главно под влијание на движењето на американскиот долар, инфлацијата и глобалните политички случувања.