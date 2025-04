ЗЛАТОТО ЈА ПРОБИ ГРАНИЦАТА ОД 3.500 ДОЛАРИ

0 SHARES Сподели Твитни

Откако денес накусо достигна нов врв на вредноста, цената на златото се повлече од достигната цена од 3.500 американски долари за унца. По постигнувањето на „цената на соништата“ која претставува новоосвоен врв на сите времиња, инвеститорите го паузираа дотогашниот нагорен тренд на купување.

Неизвесноста околу високите царини на американскиот претседател Доналд Трамп и нивното влијание врз глобалната економија продолжува да ја турка цената на златото, кое се смета за безбедно засолниште, кон нови рекордни височини.

И покрај паузата по достигнатиот врв, златото ја задржа својата позитивна привлечност во текот на првата половина од европската сесија, во услови на постојани грижи за потенцијалните економски последици од царините на американскиот претседател Доналд Трамп. Ова, заедно со геополитичките тензии, би можело да продолжи да делува како опасен ветар во едрата за безбедните шипки.

