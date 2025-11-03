Злосторства што го потресуваат светот: Хашкиот суд истражува криминална паравоена припадничка за брутални напади врз цивили

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународниот кривичен суд (МКС) во понеделник изрази загриженост во врска со најновите извештаи за „масовни убиства, силувања и други злосторства“ извршени од единиците на Силите за брза поддршка (RSF) во суданскиот град Ел-Фашер, кој го зазедоа на 26 октомври, предупредувајќи дека таквите дела би можеле да претставуваат „воени злосторства и злосторства против човештвото“.

Во соопштението на Канцеларијата на обвинителот на МКС, „длабоко вознемирување и најголема загриженост“ е изразена поради извештаите за „масовни убиства, силувања и други злосторства наводно извршени за време на нападите на RSF“.

„Ваквите дејствија, доколку бидат потврдени, би можеле да претставуваат воени злосторства и злосторства против човештвото според Римскиот статут“, се вели во соопштението, истакнувајќи дека тие се „дел од поширок модел на насилство што го зафати целиот регион Дарфур од април 2023 година“, откако избувна граѓанската војна меѓу армијата и паравоените сили на RSF.

МКС потсети дека има надлежност над злосторствата извршени во конфликтот во Дарфур и нагласи дека обвинителството веќе истражува злосторства извршени во тој регион од почетокот на непријателствата.

„Како дел од тековната истрага, Канцеларијата презема итни чекори во врска со наводните злосторства во Ел-Фашер со цел да ги зачува и собере релевантните докази за идните постапки“, се додава во соопштението.

Силите за брза поддршка (RSF) го зазедоа Ел-Фашер на 26 октомври, по што локалните и меѓународните организации велат дека масакрирале цивили, додека експертите предупредија дека нападот може дополнително да ја продлабочи територијалната поделба на Судан.

Од 15 април 2023 година, суданската армија и RSF водат крвава војна која регионалните и меѓународните медијатори не успеаја да ја завршат. Конфликтот досега одзеде илјадници животи и расели милиони луѓе.

