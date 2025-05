Знаете ли зошто мачките уживаат да спијат врз нивните сопственици? Зад овие навики се кријат важни пораки

0 SHARES Сподели Твитни

Многу мачки сакаат да спијат врз своите сопственици, а особено уживаат свиткани на нивните гради, скут или на перница до нивната глава.

Иако ова може да изгледа како симпатичен знак на наклонетост или потрага по топло место, експертите велат дека зад ова однесување стојат важни пораки што мачките се обидуваат да ги пренесат.

Експертот за однесување на мачки, Аманда Чемпион, објасни на својот TikTok дека мачките избираат луѓе со кои спијат затоа што се чувствуваат безбедно и заштитено.

„Вие сте нивниот извор на сигурност. Спиењето врз вас им дава чувство на блискост, како кога биле со нивната мајка“, вели Чемпион.

Освен топлината, и мирисот игра улога, бидејќи кога мачката спие врз вас, таа некако ве обележува со својот мирис. Звукот на вашето дишење и отчукувањата на срцето можат да имаат смирувачки ефект врз неа. Исто така, мачките се познати по својата независност, па кога ве избираат вас како место за спиење, тоа значи дека ви веруваат целосно.

Мачките кои се поврзани една со друга често спијат една до друга. Чемпион додава дека ако вашата мачка редовно ви заспива во скут, тоа треба да се смета за голем гест. Дополнително, важно е да не ја присилувате вашата мачка да воспостави контакт, туку да ѝ дозволите да избере кога сака блискост.

