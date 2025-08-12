Знаете ли зошто никогаш не треба да се наздравувате со вода? Причината може да ве изненади

0 SHARES Сподели Твитни

Можеби некогаш ви се случило некој да одбие да наздрави со вас на забава, користејќи го изговорот дека не се користи вода.

Иако можеби ви звучи чудно или како изговор за поголема консумација на алкохол, овој обичај всушност има древно и воопшто не наивно верување.

Имено, античките Грци тврделе дека кога некој ќе умре, неговата душа оди во Хад (подземјето) и пие од Лета (реката на заборавот) за да го заборави минатото и страдањето во претходниот живот.

Поради ова, постои верување дека луѓето кои наздравуваат со вода се закануваат со судбина полоша од смртта, а тоа е заборав (за време на животот).

Исто така, во американската морнарица постои суеверие дека оние кои наздравуваат со чаша вода ќе се удават.

