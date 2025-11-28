ЗНАЕТЕ ЛИ ШТО Е ОГНЕН МЕД?! Овој природен зимски еликсир ќе ви го зајакне имунитетот и ќе ве заштити од воспаленија

0 SHARES Сподели Твитни

Во зимските месеци, кога имунитетот често слабее, природните затоплувачки пијалоци и мешавините на зачини можат да бидат вистински сојузници во зачувувањето на здравјето.

Една од наједноставните и најефикасните домашни мешавини е „огнениот мед“ – комбинација од мед и моќни зачини познати по своите антиинфламаторни, антибактериски и стимулирачки својства.

Овој пијалок се подготвува брзо, а неговата моќ лежи во комбинацијата на состојки како што се куркума, ѓумбир и црн пипер, кои заедно обезбедуваат природна поддршка за телото, особено за време на настинки, грип и студени денови.

„Огнениот мед“ е вкусен, ароматичен и многу лесен за употреба секој ден.

Рецепт за „Огнен мед“

Ќе ви треба:

​​½ чаша мед

1 лажичка мелена куркума

1 лажичка мелен ѓумбир

½ лажичка црн пипер

1 лажичка мелен цимет

Подготовка:

Нежно загрејте го медот за да го омекне доколку е потребно (не прегревајте!). Ако веќе е течен, можете да го прескокнете овој чекор. Додадете ги сите зачини и добро измешајте. Истурете во стаклена тегла и чувајте на собна температура. Оставете го да отстои 1-2 дена за да се вклопат вкусовите; мешајте повремено.

Упатство:

2-3 лажички 1-3 пати на ден или измешајте со топла вода или додадете во шолја чај.

