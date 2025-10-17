Знаци дека ви недостасува магнезиум: Телото само испраќа сигнали – не ги игнорирајте

0 SHARES Сподели Твитни

Магнезиум е минерал важен за над 300 процеси во телото, вклучувајќи правилно функционирање на мускулите, нервниот систем, срцето и коските. Сепак, 15 до 20% од луѓето во развиените земји внесуваат недоволно од него, а првите симптоми често се незабележани.

1. Чести грчеви и трепкања на мускулите

Болни грчеви во листовите, стапалата или очните капаци можат да укажуваат на недостаток на магнезиум, кој го регулира калциумот и мускулното опуштање.

2. Хроничен умор

Недостатокот на магнезиум го забавува претворањето на храната во енергија, па се чувствувате исцрпено и безволно, дури и по доволно одмор.

3. Неправилен ритам на срцето

Магнезиумот ја регулира електричната активност на срцето; неговиот недостиг може да предизвика аритмија, забрзано или прескокнување на срцето.

4. Губење на апетит и гадење

Изненадената загуба на апетит, гадење или повраќање може да укажува на недостиг на магнезиум и нарушен метаболизам.

5. Промени во расположението и нервоза

Магнезиумот помага во регулација на хормоните и функцијата на мозокот; неговиот недостаток може да доведе до раздразливост, анксиозност или блага депресија.

Стручњаците советуваат редовно внесување магнезиум преку темнозелено зеленчук, ореви, семки, интегрални житарици и темно чоколадо за да се спречат сериозни здравствени проблеми.

