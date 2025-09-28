Знаци дека сте во врска од навика: Дали ги препознавате „малите“ црвени знамиња?

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето парови по извесен период навлегуваат во одредена рутина, па љубовта се губи и останува само навиката.

Ова се 10-те сигурни знаци дека и вие сте еден од тие парови:

Постојано се споредувате со пријателите и нивните партнери и заклучокот е секогаш ист – тие се посреќни.

Веќе не ви се расправа затоа што сте кренале раце од се.

Ретко изговарате „те сакам,“ а и кога тоа ќе се случи повеќе е од навика отколку од емоции.

Не се сеќавате кога последен пат имавте жежок секс.

Насмевка на лицето ви изнудува само минатото и колку бевте среќни некогаш.

Размислувате колку финансиски би ве чинело раскинувањето.

Веќе ништо не правите заедно.

По работа не ви се брза да стигнете дома и да се слушнете или да си раскажете како сте поминале. Попрво би останале некаде надвор.

Се почесто излегувате со пријателите, а се помалку со него/неа.

Размислувате за неверство.

Пронајдете не на следниве мрежи: