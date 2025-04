Знаци дека јадете премногу шеќер: Научниците откриваат каде се крие и како влијае на кожата, имунитетот и расположението

0 SHARES Сподели Твитни

Знаете дека треба да го ограничите шеќерот во вашата исхрана, но шансите се дека јадете повеќе шеќер отколку што мислите. Еве како вашето тело можеби ви кажува да го ограничите внесот на шеќер:

Ви избиваат мозолчиња

Јадењето премногу шеќер може да предизвика пукнатини на вашата кожа. Студијата објавена во Journal of Academy of Nutrition and Dietetics укажува на врската помеѓу исхраната богата со шеќер и сериозноста на акните. Учесниците со умерени до тешки акни пријавиле поголем внес на шеќер во споредба со луѓето со благи акни или без акни, пренесува The Healthy.

Се чувствувате премногу уморни

Ако јадете храна полна со скриен шеќер и очигледно ви недостигаат протеини, влакна и масти – да речеме, пецива – може да доживеете попладневен пад на енергијата. Можеби чувствувате лоша главоболка или сакате да легнете во кревет. Урамнотежената и хранлива исхрана спречува шеќерот во крвта да падне од високо ниво на шеќер на летаргично ниско ниво.

Колапс од замор после тренинг

Внесувањето на вистинската количина на енергија во вашето тело е клучно за добар тренинг. Ако се чини дека вежбањето станува сè потешко, виновна може да биде исхраната богата со шеќер.

„Ако го зголемите шеќерот во крвта со многу слатка храна непосредно пред интензивно вежбање, може да се чувствувате многу уморни потоа“, вели Сара Фолта, д-р, доцент на Факултетот за наука и политика за исхрана во Тафтс Фридман. „Оптоварувањето со премногу едноставни шеќери може да предизвика брз скок на шеќерот во крвта проследен со брзо опаѓање, оставајќи да се чувствувате исцрпени на половина пат од вежбањето“, забележува таа.

Никогаш не сте сити

Зошто е толку лесно да се посегне по уште едно парче торта? Храната која е богата со шеќер, но со малку протеини, влакна и други хранливи материи не прави да се чувствувате сити, вели Фолта. „Шеќерот не ги активира истите механизми во телото што прават вашето тело да се чувствува како штотуку да јадело“, вели таа.

