Знаци кои откриваат нечија интелигенција

Не се само коефициентот на интелигенција или познавањето на странски јазици знаци дека некој е интелигентен. Еве што велат психолозите, што открива дали некој е интелигентен.

Учат од своите грешки

Психолошките студии имаат докажано дека паметни се оние луѓе кои ги прифаќаат своите порази и што е уште поважно – учат од нив.

Тие не ги гледаат грешките како чекор назад, туку како можност да научат нешто ново и да напредуваат.

Читаат од забава

Луѓето кои читаат бидејќи тоа ги забавува и им приќинува задоволство се поинтелигентни од оние кои активно бараат нешто ново што би можеле да научат. Истражувањата имаат покажано дека тие имаат и подобро памтење, концентрација, како и подобри комуникациски вештини.

Можат да се расправаат со било кого

Можеби не ви делува така, но вештината на расправањето е исто така знак на интелигенција. Но, важен е и начинот на кој се расправа. Луѓето кои се поубедливи кога се расправаат со некој и можат да ја согледаат ситуацијата од повеќе агли, се понадарени. Интелигентните луѓе не ја водат расправата само од своето гледиште, туку се обидуваат да го согледаат проблемот и од аголот на својот противник.

Размислуваат пред да кажат нешто

Интелигентните луѓе не дозволуваат јазикот да им биде побрз од мозокот. Тие застануваат на момент за да размислат пред да одговорат на нечие прашање.

Не ги интересира туѓото мислење

Интелигентните луѓе не го разгледуваат туѓото мислење кога треба да донесат одлука. Тие не размислуваат за тоа како другите ќе се чувствуваат поради нивното дело и го прават тоа што сметаат дека е исправно без разлика на тоа дали околината ќе ги осудува.

