ЗНМ издаде препораки за комуникација со медиумите во критични ситуации.

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) предложи насоки за подобрување на комуникацијата на политичките фигури и оние на јавните позиции во услови на трагедии што ја засегаат целата заедница. Целта е да се поттикне поголема транспарентност и да се обезбеди брз и прецизен пристап до информации.

1⃣ Начини како политичарите и јавните функционери треба да избегнуваат некоректна комуникација со новинарите за време на трагични настани: Воздржете се од ароганција и недостиг на интерес. Бидете внимателни да не покажувате нетрпеливост или иритација. Избегнувајте сарказам, вртоглаво однесување или чувство на надмоќ. Не се потценувајте трагедијата ниту префрлајте одговорност на други. Немојте да скривате информации ниту да избегнувате одговори. Одговарајте со јасни и конкретни изрази. Ако некои информации не се моментално достапни, кажете го тоа јасно наместо да избегнувате прашања. Не давајте погрешни ниту контрадикторни изјави, бидејќи тоа доведува до недоверба и шпекулации. Избегнувајте да ја користите трагедијата за политички маркетинг. Ова не е време за собирање политички поени или ПР настапи. Не ветувајте ништо што не можете да го исполните. Не ја злоупотребувајте трагедијата за напад на политички противници. Воздржете се од обвинување на јавноста, медиумите или жртвите. Не сугерирајте дека жртвите се виновни за својата ситуација. Не напаѓајте новинари за ширење на паника само затоа што поставуваат непријатни прашања. Почитувајте ја улогата на медиумите во информирањето.

2⃣ Практики за соодветно комуницирање со новинарите за време на трагични настани: Изразете сочувство и човечност Искрено изразете сострадание, а не само формални изјави. Покажете сочувство и почитување кон семејствата на жртвите. Вашиот тон и говор на телото треба да одразува грижа. Проактивно споделете јасни информации Дајте точни податоци навремено, дури и ако се ограничени. Објаснете што се знае, што се истражува и кога ќе има нови информации. Доколку има направени грешки, признајте ги и објаснете како ќе ги поправите. Почитувајте ги новинарите и нивните прашања Одговарајте директно и избегнувајте непријателски став. Дозволете дополнителни прашања и покажете трпение. Докажете трпение и ако не знаете нешто, признајте го тоа без да шпекулирате. Објаснете ги следните чекори избегнувајќи политизација на трагедијата Кажете кои итни мерки се преземаат за решавање на ситуацијата и уверете ја јавноста со факти, а не со празни ветувања. Фокусирајте се на жртвите и нивните семејства, а не на политички интереси.

Овие принципи се клучни во кризите и трагедиите, кога јавноста има право на прецизни и навремени информации, а новинарите треба да работат без притисоци и ограничувања. Препораките ја истакнуваат важноста на отворената и чесна комуникација со медиумите, како и почитувањето на професионалните и етичките стандарди.

