ЗНМ и ССНМ реагираат на полициското легитимирање новинари како „непознати лица“ во Демир Хисар

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) изразуваат сериозна загриженост поради начинoт на постапување на полицајци кон новинари од пелагонискиот регион кои денеска известуваа за случајот со разрешената директорка на училиште во градот, Маја Лозановска.

Како што се наведува во соопштението од ЗНМ и ССНМ, случајот за кој веќе организациите испратиле официјален допис до Министерството за внатрешни работи, се однесува на известување за разрешувањето на директорка на училиште во Демир Хисар, кога полициски службеници им пристапиле на новинарите додека тие известувале од настан од висок јавен интерес, барајќи нивно легитимирање, иако било очигледно дека се работи за медиумски работници со професионална опрема. Настанот се случил на јавна површина – двор на училиште.

– Сметаме дека вакви ситуации може да се протолкуваат како обид за вршење притисок врз новинарите, што е недозволиво мешање во нивната работа и нарушување на медиумските слободи, се наведува во соопштението од ЗНМ и ССНМ.

Во дописот до МВР тие побарале итна и сеопфатна проверка на околностите, утврдување на законската основа за ваквиот вид постапување и одговорност доколку се потврди дека полициските службеници ги пречекориле своите овластувања. -Очекуваме МВР и Секторот за внатрешна контрола во најкус можен рок да информира за утврдените околности и доколку се потврди прекршување на овластувањата, да преземе соодветни мерки против одговорните службеници, посочуваат од ЗНМ и од ССНМ.