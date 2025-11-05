Зохран Мамдани ги победи милијардерите и стана првиот муслимански градоначалник на Њујорк

0 SHARES Сподели Твитни

Демократскиот кандидат Зохран Мамдани беше избран за 111-ти градоначалник на Њујорк во вторник, победувајќи ги поранешниот гувернер Ендру Куомо и републиканскиот кандидат Кертис Слива, и влегувајќи во историјата како прв муслиман што станал градоначалник на градот.

34-годишниот демократско-социјалистички политичар и пратеник во државното собрание од Квинс ја обезбеди победата со повеќе од 50 проценти од гласовите. Куомо (67) заврши втор со нешто повеќе од 40 проценти, додека републиканскиот кандидат Кертис Слива доби нешто повеќе од 7 проценти од гласовите.

Историската победа на Мамдани беше објавена среде бран победи на демократите низ целата земја, бидејќи конгресменката Абигејл Спанбергер стана првата жена гувернер на Вирџинија, Мики Шерил го победи противникот поддржан од американскиот претседател Доналд Трамп во Њу Џерси, а Калифорнија гласаше за предлог за прераспределба на единиците што ќе ѝ даде на партијата пет нови места во Конгресот.

Публиката на изборната забава на Мамдан во Бруклин Парамаунт експлодираше од радост откако Асошиејтед Прес го објави победникот на трката. Луѓето навиваа и се прегрнуваа од радост.

Освен што е првиот муслиман кој станал градоначалник на Њујорк, Мамдани е и првиот градоначалник од јужноазиско потекло и најмладиот во повеќе од еден век.

Актуелниот градоначалник, Ерик Адамс, кој се кандидираше за втор мандат како независен, се повлече од трката во септември.

Кога Мамдани ја започна својата кампања за градоначалник минатата есен, тој беше релативно непознат државен пратеник. Но, неговата порака, фокусирана на прифатливоста на цените и патувањето до работа, брзо доби на популарност и резонираше кај илјадници жители на Њујорк. Неговата платформа повикуваше на замрзнување на кириите за станови со стабилизиран износ на кирија, попристапно домување, зголемување на минималната плата на 30 долари на час, бесплатен јавен автобуски превоз, повисоки даноци за најбогатите во градот и попрогресивни мерки.

Трката привлече национално внимание, а политичари и аналитичари од целиот политички спектар учествуваа во дебатата. Дури и Доналд Трамп се вклучи, нарекувајќи го Мамдан „радикал“ и „комунист“.

Во понеделник, во пресрет на изборите, Трамп го поддржа Куомо за градоначалник, велејќи дека ако Мамдани победи, би било „многу малку веројатно“ градот да добие федерални средства „освен потребниот минимум“.

„Без разлика дали лично ви се допаѓа Ендру Куомо или не, навистина немате избор. Мора да гласате за него и да се надевате дека ќе ја заврши работата одлично. Тој е способен за тоа, Мамдани не е!“, напиша Трамп во објава на Truth Social.

Милијардерот Илон Маск, исто така, ги повика њујорчаните да гласаат за Куомо.

Роден во Уганда од индиски родители, Мамдани се преселил во Њујорк со своето семејство на седумгодишна возраст и станал државјанин на САД во 2018 година. Во јули, Трамп ја спомена можноста за одземање на државјанството на Мамдани – закана што ја осуди како „не само напад врз нашата демократија, туку и обид да се испрати порака до секој њујорчанец кој одбива да се крие во сенка: ако проговорите, ќе ве гонат“.

И покрај нападите, кампањата на Мамдани имаше домино ефект низ целата земја. Во август, „Гардијан“ објави дека неговата кампања инспирирала повеќе од 10.000 прогресивци во САД да размислат за кандидирање за јавна функција.

