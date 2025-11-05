Зохран Мамдани, новиот градоначалник на Њујорк, прослави со боливудскиот хит Dhoom Machale (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Прославата на победата на Зохран Мамдани на изборите за градоначалник на Њујорк имаше неочекуван саундтрак – популарната боливудска песна „Дум Мачале“ одекнуваше низ салата додека новиот градоначалник го славеше историскиот момент, објавува „Хиндустан тајмс“.

На 34-годишна возраст, Мамдани влезе во историјата станувајќи не само првиот муслимански градоначалник на Њујорк , туку и најмладата личност избрана на таа позиција во последните сто години. Демократскиот социјалист победи на прогресивна платформа, победувајќи го поранешниот гувернер Ендру Куомо и републиканецот Кертис Слива.

„Пријатели мои, соборивме политичка династија“, им рече Мамдани на навивачката толпа на прославата на неговата победа. „Му посакувам на Ендру Куомо се најдобро во неговиот личен живот, но нека вечерва биде последен пат кога ќе го изговорам неговото име додека ја свртуваме страницата на политиката што ги напушти многумина и им одговараше само на малкумина.“

Прослава во ритамот на Боливуд

Додека Мамдани го завршуваше својот победнички говор, во позадина почна да се слуша песната „Dhoom Machale“ од боливудскиот филм „Dhoom“. На сцената му се придружија неговата сопруга Рама Дуваџи и неговата мајка, познатата режисерка Мира Наир. Моментот предизвика возбуда кај фановите на Боливуд, а социјалните мрежи беа преполни со коментари.

Mamdani ended his speech with Dhoom Machale pic.twitter.com/21TBjSbk26— L (@rebrandthisshi) November 5, 2025

„Ми треба некој да објасни кој е одговорен за двосекундниот аудио клип од „Дум Мачале“ за време на говорот на Мамдани“, пишуваше во еден пост на социјалните мрежи X. „Ја пуштаат музиката од „Дум“ во седиштето на Зохран. Иконско“, коментираше друг гледач.

„Слегувањето од сцената како избран градоначалник на Њујорк на „Дум Мачале“ е веројатно најзначајното нешто што Зохран некогаш го направил“, додаде трет корисник.

Трката за градоначалник на Њујорк беше внимателно следена низ целиот свет, особено во Индија.

