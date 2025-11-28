Зошто автомобилот троши повеќе гориво на ниски температури? Постојат неколку причини за ова, а еве што може да помогне

0 SHARES Сподели Твитни

Возењето на кратки растојанија во зима не е економично бидејќи тогаш автомобилот троши најмногу гориво, односно моторот не се загрева.

Во просек, на температура од минус 7 степени, автомобилот троши до 12 проценти повеќе отколку во пролет или лето, кога температурата е околу 25 степени.

За ова постојат неколку причини: на моторот му е потребно одредено време за да ја достигне оптималната температура на која работи најефикасно. Студеното време го намалува притисокот во гумите , што може да го зголеми отпорот на тркалање и потрошувачката на гориво (поради што е важно периодично да се проверува притисокот во гумите). Студениот воздух надвор е погуст од топлиот воздух, па затоа се зголемува отпорот при возење, а со тоа и потрошувачката.

Кога има снег и мраз на патот, погонските тркала често се лизгаат, што исто така ја зголемува потрошувачката на гориво. Побавното возење, до 60 км/ч, дополнително може да влијае на поголема потрошувачка.

Ќе ви помогне ако го паркирате автомобилот во потопли простории, како што се гаражи. Исто така, кога ќе го запалите автомобилот, започнете да возите што е можно поскоро, бидејќи моторот ќе се загрее побрзо. Не ги користете функциите за одмаглување на прозорците и греење на седиштата подолго отколку што е потребно.

