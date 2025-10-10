Зошто агресијата е почеста кај помалите раси на кучиња?

0 SHARES Сподели Твитни

Малите кучиња не се агресивни поради нивната големина или раса, туку поради погрешните пристапи и заблудите на нивните сопственици, велат експертите.

Експертот за однесување на кучиња, Алехандро Карено, објасни дека честопати ставот кон малите кучиња е виновен за нивните проблематични реакции, а не нивната природа.

Еден од клучните проблеми што ги истакнува Карено е верувањето дека многу луѓе веруваат дека малите кучиња треба да се чуваат само во затворен простор, што доведува до нивна изолација. Таквиот пристап може да доведе до поголема вознемиреност и проблеми во однесувањето, кои погрешно се толкуваат како агресија.

Во видео што го сподели на својот Инстаграм, Алехандро наведува: „Малите кучиња се најагресивни и најгласни. Колку пати сум го слушнал тоа? Не е поради расата, не е поради самото куче, туку поради грешките што ги правиме со таквите кучиња.“

Тој идентификуваше три главни грешки што можат да ги влошат проблемите во однесувањето и да ја поттикнат агресијата кај малите кучиња.

„Мора да запомниме дека нашите кучиња го толкуваат светот во голема мера преку она што им го пренесуваме. Ако сопственикот постојано се плаши и го штити кучето од секој предизвик, кучето учи дека светот е опасно место. Кучињата имаат потреба од личен простор. Како и секоја друга раса, постојат интеракции во кои уживаат и оние во кои не. Присилното галење или носење може да предизвика одбранбена реакција кај кучето.Изолирањето на кучињата од надворешниот свет, другите кучиња и новите искуства само ќе доведе до проблеми во однесувањето и анксиозност. На малите кучиња им е потребна социјализација и ментална стимулација“, рече Карено.

Обезбедувањето соодветна социјализација, поставувањето граници и лекувањето на мало куче е клучно за одгледување стабилно и среќно домашно милениче, без оглед на неговата големина.

