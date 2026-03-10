Зошто вашето куче ве чека пред вратата кога ќе се вратите дома? Колку и да мислите дека е слатко, причината е малку тажна

0 SHARES Сподели Твитни

Кучињата најмногу сакаат да поминуваат време со своите сопственици и го ценат секој момент поминат со нив. Единствениот дел од денот што им предизвикува непријатност е кога ќе го видат својот сопственик како си заминува. Сопствениците исто така тешко ја напуштаат куќата кога нивното куче ги гледа со тој нежен, тажен поглед. Кога ќе се вратат дома по напорен ден и ќе го видат кучето како чека пред вратата , им се кршат срцата, но во исто време, им се подобрува расположението.

Науката за емоциите на кучињата

Науката вели дека кучињата имаат емоции слични на оние на двегодишно дете. Можеби не го зборуваат јазикот, но разбираат тон, допир и мирис. Кога нивниот сопственик ќе излезе, неговиот мирис полека исчезнува и кучето почнува да го чувствува како да му недостига.

Зошто кучињата го чекаат својот сопственик пред влезната врата? Фотографија: Вита Попова / Alamy / Profimedia

Кучињата исто така имаат остар внатрешен часовник. Тие чувствуваат кога е време нивниот сопственик да се врати дома. Некои студии покажуваат дека кучињата реагираат со радост кога ќе го чујат или ќе го помирисаат својот сопственик како се приближува. Затоа тие брзаат кон вратата дури и пред сопственикот да влезе. Чекањето покрај вратата е начин на кучето да покаже љубов и лојалност.

Кучето станува тажно кога сопственикот ги зема клучевите или ги облекува чевлите, бидејќи знае дека неговата омилена личност наскоро заминува. Откако ќе го види сопственикот како си заминува, може да седне близу до местото каде што последен пат го видел. Некои кучиња дури носат и предмет, како што е чорапа или маица, за да се утешат со мирисот. Ова се малите начини на кои тие го одржуваат присуството на својот маж.

Кога кучињата ги испраќаат своите сопственици, тие го покажуваат тоа на различни начини. Некои веднаш почнуваат да кукаат или лаат штом вратата ќе се затвори, додека други го губат апетитот додека не пристигне сопственикот. Некои почнуваат да си ги лижат шепите или да шетаат низ собата. Понекогаш кучињата џвакаат чевли или си го чешаат вратот за да се справат со тагата и збунетоста. Ова не е лошо однесување. Кучињата едноставно не разбираат каде оди нивниот сопственик и кога ќе се врати. Кучињата ја сакаат рутината. Кога сопственикот не е присутен, нивната рутина е нарушена и тие не се чувствуваат нормално без својот сопственик.

Анксиозност од разделба кај кучињата

Понекогаш чекањето покрај вратата не е само знак на љубов, туку и знак на анксиозност од разделба . Ова значи дека кучето се чувствува стресно или исплашено кога е само. Некои кучиња лаат гласно, џвакаат работи или гребеат по вратите обидувајќи се да го пронајдат својот сопственик. Анксиозноста од разделба се јавува кај домашни миленици кои поминуваат многу време сами или поминале низ големи животни промени . Дури и преместувањето или менувањето на вашата рутина може да предизвика анксиозност.

За да се избегне ова, сопствениците треба да ги разберат емоциите на своето куче. Тие чекаат пред вратата бидејќи немаат друг начин да ги изразат своите чувства.

Како да му помогнете на кучето пред да заминете?

Направете кучето да се чувствува поудобно пред да ја напуштите куќата. Поздравете го мирно, наместо долги прегратки или празни говори.

Одржувајте го говорот на телото за да не ја почувствуваат вашата загриженост.

Дајте му играчка или коска да ја грицка. Тоа го забавува и му помага да се чувствува помалку осамено.

Вклучете тивка музика и светла пред да заминете за да не биде премногу забележлива тишината.Постепено научете ги дека е безбедно да бидат сами. Започнете со кратки периоди на отсуство и постепено зголемувајте го времетраењето. Кучето ќе почне да верува дека неговиот сопственик секогаш се враќа.

Кога куче чека пред вратата, тоа не е само навика, туку љубов во нејзината најчиста форма. Тоа покажува колку му е грижа и колку го цени односот со својот сопственик.

