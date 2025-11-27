Зошто вашиот автомобил троши повеќе гориво на ниски температури?

0 SHARES Сподели Твитни

Возењето на кратки растојанија во зима не е економично бидејќи тогаш автомобилот троши најмногу гориво, или моторот нема време да се загрее. Во просек, на температура од минус 7 степени, автомобилот троши до 12 проценти повеќе отколку во пролет или лето на 25 степени.

Постојат неколку причини за ова: на моторот му треба малку време за да ја достигне оптималната температура кога работи најефикасно. Студеното време го намалува притисокот во гумите, што може да го зголеми отпорот на тркалање и потрошувачката на гориво (повремено проверувајте го притисокот во гумите). Студениот надворешен воздух е погуст од топлиот воздух, па затоа отпорот на возење и потрошувачката на гориво се зголемуваат.

Во услови кога има снег и мраз на патот, има поголемо лизгање на погонските тркала, што ја зголемува потрошувачката на гориво. Побавното возење до 60 км/ч, исто така, има негативен ефект врз потрошувачката на гориво, пишува Revija HAK.

Паркирањето во потоплите области, како што се гаражите, ќе помогне. Исто така, кога ќе го запалите автомобилот, започнете да возите што е можно поскоро, бидејќи моторот ќе се загрее побрзо. Не ги користете функциите за одржување/одмаглување на прозорците и греење на седиштата предолго.

