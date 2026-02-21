0 SHARES Сподели Твитни

Прво на сите, важно е да се разбере дека водата не е важна само за мускулите, туку е клучен елемент за функционирање на целото тело. Таа го одржува балансот на сите системи, вклучувајќи го срцето, белите дробови, мозокот, бубрезите и мускулите.

Освен што помага во подмачкувањето на зглобовите и регулирањето на телесната температура, водата носи хранливи материи и енергија до сите делови од телото. Доброто ниво на хидратација може значително да ја подобри издржливоста за време на вежбањето, а воедно придонесува и за целокупното здравје.

Водата игра клучна улога во градењето на мускулите бидејќи ги снабдува клетките со материјали потребни за синтеза на протеини и складирање на гликоген – главен извор на енергија во мускулите. Соодветниот внес на течности му помага на телото да остане мобилно, а мускулите доволно силни и еластични за извршување вежби.

Покрај тоа, водата го одржува метаболизмот во рамнотежа, придонесува за здравјето на уринарниот тракт и дигестивниот систем, додека недостатокот на течности често води до замор и намалена енергија, што може да се спречи со редовно внесување вода.

За време на самиот тренинг, се препорачува да се пијат 100 мл вода пред почетокот и 200 мл на секои 10 до 20 минути, за да може телото оптимално да ја апсорбира течноста и да го поддржи растот на мускулите и физичките перформанси.

The post Зошто внесувањето вода е клучно за зголемување на мускулната маса appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: