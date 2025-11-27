Зошто во Шведска сакаат на туристите што ја посетуваат земјата да им биде досадно?

0 SHARES Сподели Твитни

Шведска ги охрабрува туристите да патуваат во оваа земја во потрага по досада. Туристичка организација започна кампања за промоција на „забавени“ патувања и придобивките што доаѓаат со немање планови за одмор.

Според научните истражувања на кои се повикува Шведска, досадата му помага на мозокот да се опорави од сложеноста на секојдневниот живот. Во исто време, тие се претставуваат како совршено место за бегство.

Како една од најмалку населените земји во Европа, со огромни шуми и безброј езера, Шведска е, како што велат од Visit Sweden, идеално место за спиење, релаксација и размислување.

„Постојат многу работи што можете да ги направите во Шведска“, вели раководителот на Visit Sweden, „но едно од најдобрите можеби е да дојдете тука, да ја прифатите тишината и — да ви биде здодевно“.

Досадата што ја споменуваат не мора да значи дека воопшто не правите ништо кога ја посетувате земјата – туку потивок или побавен одмор: дигитална детоксикација, природа, колиба во шумата.

Меѓу опциите што ги предлагаат се: одење во оддалечена колиба, набљудување ѕвезди на север (на пр. во Лапонија), одење по снег или побавни зимски патувања.

Тие исто така споменуваат истражување на традиционална храна (како што се печена бела риба, чадени сушени остриги или месо од самур), опуштање со ладна бања во спа-хотел или бањско одморалиште или лежерно возење по долги патишта (како што е патот познат како „Син автопат“ што ги поврзува Шведска, Норвешка и Финска).

Целта на кампањата – наместо брза, исполнувачка авантура – е да привлече туристи кои сакаат побавен одмор „за здравје и бавно патување“, со помалку обврски, повеќе мир и можност да го одморат умот.

