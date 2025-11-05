Зошто генерацијата Z не пие алкохол: На многумина тоа воопшто не им е интересно

0 SHARES Сподели Твитни

Сè поголем број млади луѓе ја намалуваат консумацијата на алкохол. Ова е особено точно за Генерацијата Z, која ги вклучува оние родени помеѓу 1997 и 2012 година. Постојат неколку причини за ова.

Џорџ Ф. Куб од Националниот институт за злоупотреба на алкохол и алкохолизам (NIAAA) претходно изјави за Тајм:

„Станува јасно дека, од која било причина, тие едноставно се помалку заинтересирани за алкохол и почесто од постарите генерации го сметаат за здравствен ризик и учествуваат во „предизвици“ за апстиненција како „Сув јануари“.

Поентата на предизвикот е да се апстинира од алкохол во јануари. Нема јасна причина за намалувањето на консумацијата на алкохол кај Генерацијата Z, но експертите посочуваат на голем број фактори.

Од постарите генерации се очекува да пијат повеќе бидејќи пораснале во култури каде што обилното пиење било вкоренето.

„Имаше време кога пиењето алкохол беше знак на зрелост и софистицираност, но сега тоа е само еден од многуте начини на кои луѓето можат да се релаксираат“, изјави Сибил Марш, специјалист за семејна медицина и зависност, за гореспоменатиот медиум.

Генерацијата Z е многу заинтересирана за здрав начин на живот. Ако обрнете внимание на тоа како се рекламира алкохолот денес, повеќето производители се обидуваат да ја пренесат пораката дека алкохолот може да биде дел од здрав начин на живот ако се консумира умерено.

Младите луѓе се исто така повнимателни во врска со тоа што прават, знаејќи дека некој би можел да ги сними ако се опијанат јавно и дека снимката би можела да се прошири на социјалните мрежи.

Покрај горенаведеното, пандемијата на коронавирусот, исто така, имаше влијание врз нивната намалена потрошувачка на алкохол. Таа значително влијаеше на социјализацијата. Многу членови на Генерацијата Z сè уште претпочитаат онлајн дружење денес.

