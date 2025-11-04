Зошто генерацијата Z не пие алкохол: На многу луѓе ова не им е интересно

0 SHARES Сподели Твитни

Сè поголем број млади луѓе ја намалуваат консумацијата на алкохол. Ова особено се однесува на Генерацијата Z, која ги вклучува луѓето родени од 1997 до 2012 година. Постојат неколку причини што доведоа до нивната одлука.

Џорџ Ф. Куб од Националниот институт за злоупотреба на алкохол и алкохолизам (NIAAA) претходно изјави за „Тајм“ :

„Станува јасно дека, од која било причина, тие едноставно се помалку заинтересирани за алкохол и дека во споредба со постарите генерации, тие се повеќе склони да го сметаат за ризичен за нивното здравје и да учествуваат во „предизвици“ за апстиненција како што е „Сув јануари“.“

Поентата на споменатиот предизвик е да не пиете алкохол во јануари. Не постои една јасна причина за падот на консумирањето алкохол кај генерацијата Z, но експертите посочуваат на голем број фактори.

Се очекуваше дека постарите генерации ќе пијат повеќе бидејќи пораснале во култури каде што била вкоренета значителна консумација на алкохол.

„Имаше време кога пиењето алкохол беше знак на зрелост и софистицираност, но сега тоа е само еден од бројните начини на кои луѓето можат да се релаксираат“, изјави меѓу другото за гореспоменатиот медиум Сибил Марш, докторка специјализирана за семејна медицина и зависност.

Генерацијата Z е многу заинтересирана за здрав начин на живот. Ако обрнете внимание на тоа како се рекламира алкохолот денес, повеќето производители се обидуваат да ја пренесат пораката дека алкохолот може да биде дел од здрав начин на живот ако се консумира умерено.

Младите луѓе се исто така повнимателни во она што го прават, знаејќи дека некој може да ги сними ако се опијанат јавно и дека снимката може да се прошири на социјалните мрежи.

Покрај горенаведеното, пандемијата на коронавирусот имаше влијание и врз нивната намалена консумација на алкохол. Таа значително влијаеше на социјализацијата. Многу членови на генерацијата Z сè уште претпочитаат онлајн дружење денес.

