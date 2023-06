Зошто децата кои се раѓаат во летните месеци се посебни?

0 SHARES Сподели Твитни

Кога размислуваме за годишните времиња, често на летото му придаваме најпозитивни конотации – топлина, светлина и радост.

Можеби ќе ве изненади што ова се зборовите што понекогаш се користат за да се опишат децата родени во летните месеци. Постојат неколку интересни теории за ова, вклучително и астролошки концепти, но и научни истражувања кои истакнуваат некои од разликите во развојот, однесувањето и карактеристиките на децата родени во летните месеци.

Првата врска што можеме да ја направиме доаѓа од астрологијата. Децата родени во текот на летото припаѓаат на знаците Рак, Лав и Девица. Секој од овие знаци носи свои уникатни карактеристики.

Раковите, родени помеѓу 21 јуни и 22 јули, се познати по нивната емоционална длабочина, сочувство и интуиција. Тие често се многу приврзани за домот и семејството, што може да резултира со исклучително грижливост кон другите.

Децата родени во знакот Лав, помеѓу 23 јули и 22 август, се издвојуваат по својата енергија, ентузијазам и силна волја. Лавовите се познати по своето лидерство и креативност, па децата од овој знак често покажуваат голема страст за она што ги интересира.

Девиците, родени помеѓу 23 август и 22 септември, обично се практични и вредни. Нивната склоност кон детали, организација и решавање проблеми може да биде показател за идните достигнувања.

Високи и силни

Научните истражувања сугерираат и интересни врски. На пример, една студија објавена во списанието European College of Neuropsychopharmacology сугерира дека стапката на раст на бебињата родени во текот на летото е побрза од оние родени во другите сезони. Една теорија е дека повисоките нивоа на витамин Д, кој е повеќе достапен во текот на летните месеци, се можен фактор.

Дополнително, една студија објавена во Journal of Sports Sciences сугерира дека децата родени во лето се физички поагилни од нивните врсници родени во други делови од годината. Покрај тоа, истражувањето објавено во International Journal of Sports Medicine покажа дека децата родени во текот на летото често се високи и силни, што може да доведе до предност во спортот. Авторите на студијата шпекулираат дека ова може да биде поврзано и со изложеноста на повисоки нивоа на витамин Д за време на бременоста.

Ги краси оптимизам

Истражувањето на Универзитетот во Кембриџ сугерира дека децата родени во текот на летото може да имаат подобро ментално здравје во адолесценцијата. Интересно е и тоа што некои студии сугерираат дека децата родени во лето може да бидат поголеми оптимисти и да имаат попозитивен поглед на животот. Иако точната причина за овие две наоди е непозната, можно е тие да имаат врска со претходното изложување на сончева светлина, за кое е познато дека го подигнува расположението и го подобрува менталното здравје.

Така, се чини дека раѓањето во текот на летните месеци може да има голем број интересни и позитивни ефекти врз децата. Без разлика дали се работи за особините на Зодијакот што ги носат или единствените биолошки и социјални фактори, децата родени во лето секако заслужуваат посебно признание.

Пронајдете не на следниве мрежи: