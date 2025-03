Зошто децата со силни емоции често постигнуваат успех во животот?

0 SHARES Сподели Твитни

Истражување во Луксембург открива дека децата кои во младоста изразуваат гнев, непокорност кон авторитети и спорови со родителите можат да бидат успешни како возрасни. Анализата на образовниот напредок и примањата на овие деца покажува зголемена веројатност за добар образовен успех и успешна кариера за оние кои во детството се спротивставувале на родителските правила. Студија на Универзитетот во Пенсилванија исто така доаѓа до сличен заклучок. Универзитетскиот психолог Ангела Дакворт го дефинира ова како „упорност“, односно посветеност и труд за постигнување на долгорочни цели. Оваа особина, според Дакворт, може да биде клучна за професионалниот успех на децата кои започнуваат да ја развиваат од рана возраст.

Често, децата го користат гневот и бурните реакции како начин за да ги изразат своите чувства кога не можат со зборови да ги изразат своите емоции во раниот развој. Иако ваквото однесување понекогаш може да изгледа како природен одговор, важно е да се разбере дека тоа е дел од процесот на растеж и развој. Значи, следниот пат кога вашето дете ќе покаже отпор кон авторитетите или ќе има бес што трае долго, тоа би можело да биде чекор кон идниот успех.

